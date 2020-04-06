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İsrail'de Kovid-19 nedeniyle kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, 8 Nisan Çarşamba akşamı da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

06.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:46
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, 8 Nisan Çarşamba akşamı da sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.
Netanyahu, yarın saat 16.00'dan 10 Nisan Cuma günü sabah 07.00'ye kadar şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirtti.
Üke genelinde 8 Nisan Çarşamba 18.00- 07.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Netanyahu söz konusu adımları atmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.
Ancak Netanyahu mevcut tablonun devam etmesi halinde 15 Nisan'dan sonra Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin de kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.
Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve kısa süreli sokağa çıkma yasağının 8-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Pesah (Hamursuz) Bayramı öncesi alınması ise dikkati çekti.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 8 bin 904 Kovid-19 vakası görülürken, 57 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, İsrail, Güncel
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