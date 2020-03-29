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İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

29.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:22
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel

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