Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı

İsrail'de, 382 kişide daha dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs çıkmasıyla birlikte koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 247'ye çıktı.

29.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:02

İsrail 'de de koronavirüs tespit edilen hasta sayısı her geçen gün artıyor.

VAKA SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 382 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 247'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği aktarıldı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İsrail’de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247’ye ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

İsrail'de yeni tip koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler
Yorumlar

Dünya Manşet

Haberler

Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Avrupa’da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Hollanda’da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu Haberler
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
Fransa’dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Haberler
Fransa'dan salgın uyarısı: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak

Son Dakika Dünya Haberleri

23:46: Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı - Haberler 23:44: Covid-19: Ölenlerin sayısının bine yaklaştığı New York'ta mağazalar yağmalamaya karşı önlem alıyor - Haberler 23:36: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi - Haberler 23:36: Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı - Haberler 23:34: ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık 22:49: Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi - Haberler 22:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haberler 22:14: İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler