Haberler» Güncel» Haber

İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

İsrail'in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

29.07.2019 19:35
İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
İsrail'in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol'da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yerel basın, İsrail Cezaevleri Servisine ait minibüste mahkumlar ve gardiyanların olduğunu açıkladı. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, yol trafiğe kapatıldı.
(İHA)

TEM Otoyolu, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:35   Kediyi yakalamak için kapan kurdular
22:32   Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı
22:30   3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
22:30   YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular başladı
22:28   DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 EK
22:28   GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
22:27   Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın kayboldu