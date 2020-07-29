İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplanan kalabalığın görüntüleri Göstericilerin pankartlarla slogan atması Göstericilerin kent sokaklarında yürüyüş düzenlemesi Polislerin göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapatması İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi...
29.07.2020 02:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 03:19
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Toplanan kalabalığın görüntüleri
Göstericilerin pankartlarla slogan atması
Göstericilerin kent sokaklarında yürüyüş düzenlemesi
Polislerin göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapatması İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evi önünde gösteri düzenledi. Burada toplanan göstericiler, daha sonra kent sokaklarında yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapattı.
Kaynak: AA