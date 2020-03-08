İsrail'de Netanyahu'nun ekibi ile Sağlık Bakanlığı arasında "koronavirüs" gerginliği iddiası
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında...
08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Haaretz gazetesindeki haberde, İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 nedeniyle ABD'nin Washington, New York ve California kentlerinden dönen İsraillilerin evlerinde iki hafta boyunca karantinada kalmaları talimatı vermeyi gözden geçirdiği öne sürüldü.
Haberde, bunun üzerine Netanyahu'nun ekibinin, ABD ve Başkan Donald Trump ile İsrail arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle bakanlıktan niyetinden vazgeçmesini istediği iddiası yer aldı.
Haberde, Netanyahu'nun ekibinden gelen baskılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, plandan vazgeçtiği belirtildi.
25 kişide Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.
Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Haaretz gazetesindeki haberde, İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 nedeniyle ABD'nin Washington, New York ve California kentlerinden dönen İsraillilerin evlerinde iki hafta boyunca karantinada kalmaları talimatı vermeyi gözden geçirdiği öne sürüldü.
Haberde, bunun üzerine Netanyahu'nun ekibinin, ABD ve Başkan Donald Trump ile İsrail arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle bakanlıktan niyetinden vazgeçmesini istediği iddiası yer aldı.
Haberde, Netanyahu'nun ekibinden gelen baskılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, plandan vazgeçtiği belirtildi.
25 kişide Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.
Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İsrail'de Netanyahu'nun ekibi ile Sağlık Bakanlığı arasında "koronavirüs" gerginliği iddiası
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz