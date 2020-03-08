İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
08.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:01
İsrail 'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.
Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı.
Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
Etiketler : Avigdor Liberman, Hükümet, İsrail, Dünya
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