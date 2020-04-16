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İsrail'de onlarca araç alev alev yandı

İsrail'in Lod kentindeki kuzey sanayi bölgesinde çıkan yangında onlarca araç yandı.

16.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:43
İsrail'de onlarca araç alev alev yandı
İsrail 'in Lod kentindeki kuzey sanayi bölgesinde çıkan yangında onlarca araç yandı.

İsrail'in Lod kentindeki kuzey sanayi bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına 16 itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle park halindeki onlarca aracın kül olduğunu belirtti. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, İsrail, 3. Sayfa
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