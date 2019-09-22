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İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a destek

İsrail'de seçim sonrası hükümeti kurmak için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteğini alan Benny Gantz liderliğindeki ittifak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisine karşı üstünlük kurdu.

22.09.2019 20:45İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a destek
İsrail'de yapılan erken seçim sonrası kilit konuma yerleşen partilerinden Ortak Arap Listesi Bloku, Netanyahu'nun en büyük rakibi Benny Gantz liderliğindeki ittifaka desteğini açıkladı. Böylelikle Netanya'nun Likud partisinden 2 sandalye fazla çıkaran Benny Gantz'ın eli biraz daha güçlenmiş oldu.

İsrail'de 17 Eylül'de tekrarlanan erken seçim sonrası hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu almaması nedeniyle "siyasi çıkmaz" yaşanıyor. Ülkede "Koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak?" tartışması devam ediyor.
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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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