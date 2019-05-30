İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

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İsrail'de 22 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye döndü.THY'ye ait tarifeli uçakla Tel Aviv'den İstanbul'a gelen Türkiye vatandaşı Filistinli iş adamı Kerim'i, İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve yakınları çiçeklerle karşıladı. Aile üyelerine tek tek sarılan Kerim duygusal anlar yaşadı.Kerim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müslümanların umudu olarak bir tek Türkiye'nin kaldığını söyledi.Müslümanların her yerde ezildiğini, Filistinli gençlerin zindanlarda sıkıntılar çektiğini ifade eden Kerim, "Biz bir grup iş adamı ile Türkiye ve Filistin arasında ticari ilişkilerin güçlenmesi için oraya gittik. Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Onlara yardım için gittik. Çok güzel programlar yaptık. Bittikten sonra bizi sanki katil gibi, 5 yıldızlı oteldeki odamızı açıp kelepçeleyerek, götürdüler. 35 günün 30'unda güneşi görmedim. Affedersiniz, köpek ve tavuklar gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görüyordu ama biz görmedik." diye konuştu.Cemalettin Kerim, 10 sene önce Filistinli yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği için tutuklandığını, yardım paralarının Hamas'a gittiğini öne sürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:"Allah razı olsun, bizim Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır. Eksik olmasın inşallah. Tüm bakanlara çok teşekkür ediyorum. Tel Aviv'deki bizim büyükelçilikteki bütün çalışanlar bizi bir dakika yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir suç yok, bir delil yok ve dün akşam bir mucize oldu. Benim bütün eşyalarımı topladılar. Sabah bizi bıraktılar. Allah razı olsun bize dua edenlerden. Türkiye'deki tüm dostlardan, ailemden ve çocuklarımdan Allah bin kat razı olsun. Dualarını eksik etmediler. Bu dualar vesilesiyle serbest oldum. Bana 'Trump gelse seni kurtaramaz.' dediler. 'Ne bekliyorsun, kim alacak seni buradan.' dediler. Ben de 'Allah çok büyük.' dedim. Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye geldim."