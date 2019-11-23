Haberler » Dünya » İsrail'de Suriye'ye füze saldırılı misilleme: 2 sivil öldü - Haber

İsrail'de Suriye'ye füze saldırılı misilleme: 2 sivil öldü

İsrail, ülkeye yapılan roket atışlarına misillime olarak Suriye'ye saldırı düzenlediğini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye ise saldırıda 2 sivilin öldüğünü ve İsrail uçaklarından fırlatılan çok sayıda füzenin savunma sistemi tarafından vurulduğunu açıkladı.

23.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:34İsrail'de Suriye'ye füze saldırılı misilleme: 2 sivil öldü
, ülkeye yapılan roket atışlarına misillime olarak 'ye saldırı düzenlediğini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye ise saldırıda 2 sivilin öldüğünü ve İsrail uçaklarından fırlatılan çok sayıda füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Suriye'den fırlatılan dört roketin perşembe günü hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek imha edildiğini savundu. Ordu, saldırı sonrası Suriye'de yer alan askeri hedeflere yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.
Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
14:05 Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
14:05 İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti
14:04 7'ncisi düzenlenen Seattle Türk Filmleri Festivali başladı
13:45 ABD Adalet Bakanı Barr: Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar fırtınası
13:35 Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
17:50 Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
23.11.2019 14:20:17