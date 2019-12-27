Haberler » Güncel » İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi - Haber

İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi

İsrail'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi.

27.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:57 İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi
'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi.

İsrail'in güneyindeki Aşdot Limanı'nda demirli bulunan bir ticari kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Yerel kaynaklara göre, limanda demirli bulunan ticari kargo gemisi denizden 4 kilometre içeri, Oranim sahiline sürüklendi. 90 metre uzunluğundaki Zelik Star adlı geminin Yunanistan'dan İsrail'e çimento ve diğer malları taşıyan Panama bayraklı geminin Türkiye'deki "FodenShipping and Trading" firmasına ait olduğu öğrenildi. Yetkililer, 12 mürettebatın bulunduğu gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını bildirdi. - TEL AVİV

İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:55   GÜNGÖREN'DE FRENİ TUTMAYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI 3 YARALI - Haber
10:55   Beyoğlu'nda narkotik operasyonu 9 gözaltı - Haber
10:53   İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında (1) - Haber
10:52   Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftasını büyükleri ile kutladı - Haber
10:52   Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı: 3 yaralı - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
09:53   Yiyecek bulamayan kurt köye indi - Haber
09:51   Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
27.12.2019 10:56:33