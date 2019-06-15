İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'de düzenlenen WVI Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisiDövizler ve Muhammed el-Halebi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericilerGöstericilerin sloganlar atması Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi'nin basın açıklaması Gazze'de onlarca Filistinli, 3 yıldır İsrail
hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi düzenledi.İngiltere
merkezli WVI'ın yardımlarından faydalananlar ile çocukların katıldığı gösteride, Halebi'nin fotoğrafları taşındı ve serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in asılsız gerekçeler ve bahanelerle Halebi'nin tutukluluk halini devam ettirmesini kınamak için eylem düzenlediklerini belirtti.
Halebi'nin Beyt Hanun
(Erez) Sınır Kapısı'nda tutuklanmasından bu yana geçen 3 sene zarfında 119 defa mahkemeye çıktığını kaydeden Vahidi, uluslararası kuruluşlara ve WVI'ya, Halebi'nin serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.