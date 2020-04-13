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İsrail'de Umut Veren Adım: Pasif Aşı Ağır Hastayı İyileştirdi!

Jerusalem Post tarafından yapılan habere göre bilim insanları tarafından geliştirilen pasif aşı virüs ile enfekte olmuş ağır bir Covid-19 hastasını iyileştirmeyi başardı.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
İsrail'de Umut Veren Adım: Pasif Aşı Ağır Hastayı İyileştirdi!
Jerusalem Post tarafından yapılan habere göre bilim insanları tarafından geliştirilen pasif aşı virüs ile enfekte olmuş ağır bir Covid-19 hastasını iyileştirmeyi başardı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Pasif Aşı Sayesinde İyileşti!

Samson Assuta Ashdod Üniversite Hastanesi bünyesinde tedavi gören 29 yaşındaki bir hasta, pasif aşı yöntemi ile tedavi edildi. Pek çok kişi tarafından plazma tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, hastalıkla enfekte olup iyileşmesinin ardından bağışıklık kazanan kişilerden alınan antikorların hastaya verilmesi yolu ile yapılıyor.

MDA Genel Direktör Yardımcısı Prof. Eliat Shinar yaptığı açıklamada "Corona virüsünden iyileşen hastalardan alınan plazmalar, pasif aşı yaratmak için kullanılıyor. Covid-19'u yenen hastaların plazmalarında antikor ya da virüsü öldüren protein olduğu için bunların hastalarda kullanılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aşı yaratmanın ilk fazındayız. Bu noktada plazmaları dondurarak ülkedeki diğer hastanelere gönderiyoruz ve transfüzyon aracılığı ile hastaları iyileştirmeye çalışıyoruz. İkinci aşama ise antikor konsantresi oluşturmaya yetecek kadar plazma toplamak ve bunları hastalar üzerinde kullanmak."

Birçok kişi plazma tedavisi ile yeni yeni tanışsa da SARS (başka bir tip koronavirüs) ile enfekte olan hastalarda da kullanıldığını vurgulamakta fayda var. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Jerusalem Post, Koronavirüs, Teknoloji
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