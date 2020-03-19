Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı - Güncel

İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

19.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:55
İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'de Korona virüs vaka sayısının armasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Etiketler : İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading