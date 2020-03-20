Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs teşhisi konulan 88 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

20.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle İsrail 'de ilk ölüm gerçekleşti. İsrail'de 88 yaşındaki bir hastanın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

VAKA SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705'e yükseldiği ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

SIRBİSTAN'DA DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, Sırbistan'da da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı ise 118'e yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İsrail’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

İsrail'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Etiketler : İsrail, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032’ye yükseldiSon Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durdurulduSon Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacakİngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar

Son Dakika Güncel Haberleri

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı - Haber Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Haber Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek - Spor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber
Loading