İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 143'e ulaştı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 143'e ulaştığını duyurdu.
13.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:58
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 143'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 143'e yükseldiği belirtilirken, 143 vakadan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, en az 2 bin 479 sağlık çalışanı dahil olmak üzere on binlerce kişi karantina altına alındı.
Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların, karantina altında kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, dün itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklamıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 143'e yükseldiği belirtilirken, 143 vakadan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, en az 2 bin 479 sağlık çalışanı dahil olmak üzere on binlerce kişi karantina altına alındı.
Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların, karantina altında kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, dün itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklamıştı.
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Kaynak: AA
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