İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 164'e ulaştı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurdu.
14.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:44
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 164'e yükseldiği kaydedildi.
Hükümet, yeni önlemler almaya hazırlanıyor
Öte yandan İsrail basını, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemler almaya hazırlandığını yazdı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 164'e yükseldiği kaydedildi.
Hükümet, yeni önlemler almaya hazırlanıyor
Öte yandan İsrail basını, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemler almaya hazırlandığını yazdı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
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Kaynak: AA
Manşet
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