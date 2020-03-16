İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 250'ye ulaştı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 250'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.
Netanyahu'nun testi negatif çıktı
Öte yandan hiçbir semptom görülmemesine rağmen Kovid-19 testi yapılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonucunun negatif çıktığı ifade edildi.
Başbakan Netanyahu ve yakın çevresine dün Kovid-19 testi yapılmıştı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 250'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.
Netanyahu'nun testi negatif çıktı
Öte yandan hiçbir semptom görülmemesine rağmen Kovid-19 testi yapılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonucunun negatif çıktığı ifade edildi.
Başbakan Netanyahu ve yakın çevresine dün Kovid-19 testi yapılmıştı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
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Kaynak: AA
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