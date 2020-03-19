Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti - Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 529'a ulaştığını duyurdu.

19.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:26
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 529'a ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 96 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 529'a yükseldiği kaydedildi.
İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 10 asker de bulunuyor.
Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, dün de Kovid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading