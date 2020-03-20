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İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700'ü aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 705'e ulaştığını duyurdu.

20.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:48
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700'ü aştı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 705'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 10'unun durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 15 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 705'e yükseldiği kaydedildi.
İsraillilere "evde kalın" talimatı
Başbakan Binyamin Netanyahu, dün akşam Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri duyururken, tüm İsraillilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları talimatı verdi.
Yerel basın evden çıkılmaması emrinin 7 gün boyunca uygulanacağını, bu talimatı gözardı edenlerin ise para cezasına çarptırılacağını yazdı.
Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce de tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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