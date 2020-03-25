Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler

İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

25.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:42
İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: Tuzla'da 'Koronavirüs' gündemi sosyal medyada konuşuldu - Haber 11:24: Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri - Haber 11:23: Karantina yurtlarında yaşam kamerada - Haber 11:23: THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Haber 11:23: Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber