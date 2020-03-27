Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e yükseldi.

27.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:22
İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e yükseldi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 teşhisi konulan 93 yaşındaki bir erkek hasta ile 76 yaşındaki bir kadın hasta daha hayatını kaybetti.
Haberde yaşamını yitirenlerin kimliklerine yer verilmezken, ülkede 342 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Böylece İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e ulaştı.
Ülkede koronavirüse yakalananlar arasında 45 İsrail askeri de bulunuyor.
Yurt dışı uçuşları durduruldu, asker polise destek verecek
Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını askıya aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Kovid 19'la mücadele kapsamında 500 askerin pazar gününden itibaren polis güçlerine destek vereceğini belirtti.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Ülkede son olarak koronavirüs kaynaklı can kaybı 8, vaka sayısı ise 2 bin 693 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Miniklerden evde kal çağrısı - Haber 15:30: Bob Dylan'dan Kennedy suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık yeni şarkı - Haber 15:30: Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi - Haber 15:30: Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi - Haber 15:30: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber