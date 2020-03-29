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İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:14
İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel

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