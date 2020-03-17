İsrail'deki Filistinli tutukluların ziyaretleri koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ziyaretlerinin askıya alındığını duyurdu.
17.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:30
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ziyaretlerinin askıya alındığını duyurdu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler ışığında, işgal altındaki Filistin topraklarından İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret için gelen ailelerin ziyaret programlarının askıya alınması ikinci hafta üst üste yenilendi." ifadesine yer verildi.
Bu kararın, tutuklular ve ailelerine olumsuz yansımalarının olacağı ancak hapishane yönetiminin de salgın hastalığın yayılmasını önlemek için sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ICRC'nin, tutukluların aileleriyle iletişimi sürdürebilmesi amacıyla alternatif yollar bulunması yönünde yetkililerle iletişim halinde olduğu aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurmuştu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler ışığında, işgal altındaki Filistin topraklarından İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret için gelen ailelerin ziyaret programlarının askıya alınması ikinci hafta üst üste yenilendi." ifadesine yer verildi.
Bu kararın, tutuklular ve ailelerine olumsuz yansımalarının olacağı ancak hapishane yönetiminin de salgın hastalığın yayılmasını önlemek için sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ICRC'nin, tutukluların aileleriyle iletişimi sürdürebilmesi amacıyla alternatif yollar bulunması yönünde yetkililerle iletişim halinde olduğu aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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