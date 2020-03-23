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İsrail'deki hahamlar Kovid-19 salgınına karşı halkı oruç tutmaya çağırdı

İsrail'in önde gelen hahamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için halkı bir günlüğüne oruç tutmaya çağırdı.

23.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:24
İsrail'deki hahamlar Kovid-19 salgınına karşı halkı oruç tutmaya çağırdı
İsrail 'in önde gelen hahamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için halkı bir günlüğüne oruç tutmaya çağırdı.
Hahamların konuya dair yayımladıkları ortak bildiride Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi İsrail'in de zor günlerden geçtiği belirtildi.
Bildiride, Kovid-19 salgınının durması için halka yarın oruç tutmaları çağrısı yapıldı.
Sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayanlardan ise Tevrat ve Yahudilikle alakalı duaları içermeyen konuşmalardan kaçınmaları istendi.
Tüm sinagoglarda dua edilmesi istendi
Bildiride ayrıca, yarın öğleden sonra İsrail'deki tüm sinagoglarda dua edilmesi de talep edildi.
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 1442'ye yükselirken, Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Güncel

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