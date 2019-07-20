İsrail'deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

Raht kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan erken İslam dönemine ait olduğu belirlenen camiDikdörtgen bir yapıda olan caminin bulunduğu alanın havadan çekilen görüntüsüArkeologların kalıntıları temizleme çalışmaları İsrail
Tarihi Eserler Kurumu (İTEK), ülkenin (Tarihi Filistin toprakları) güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Raht kentinde yapılan kazılarda milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllara yani erken İslam devirlerine ait olduğu belirlenen bir caminin bulunduğunu duyurdu.
İTEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin (Tarihi Filistin toprakları) güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Raht kentinde yeni bir mahallenin inşa edilmesi çalışmaları sırasında yapılan kazılarda milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu belirlenen bir caminin ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, İTEK'e bağlı Kazı Birimi müdürleri Jon Seligman ile Shahar Zur'un, "Alanda yapılan kazılarda tarihi milattan sonra 7. ve 8'inci yüzyıllara ait olduğu belirlenen bir kırsal alan camisi keşfedildi. Bu dünyadaki çok ender keşiflerden biridir. Özellikle de daha önce böylesine bir keşfin yapılmadığı Negev'deki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinin kuzeyinde bulunması çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.