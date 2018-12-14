İsrail'deki "Sarı Yeleklilerden" Zam Protestosu

14 Aralık 2018 Cuma 17:34



14 Aralık 2018 Cuma 17:34

- İsrail'de Fransa'daki protestoların simgesi sarı yelek giyen bir grubun zam protestosu yapması İsrail polisinin göstericilerin önünü keserek müdahale etmesiİsrail polisi ile göstericiler arasında arbede yaşanması İsrail'de, Fransa'daki protestoların simgesi sarı yelek giyen bir grup, gıda sektörü başta olmak üzere zamları protesto etti.Başkent Tel Aviv'in işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup, polis eşliğinde bir süre yürürken, çaldıkları ıslık ve düdüklerle hayat pahalılığına tepki gösterdi.Bir müddet sonra protestocuların önünü keserek yürüyüşü sonlandırmalarını isteyen polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Polise saldırdığı ve yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 10 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.