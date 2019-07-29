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İsrail'den 3 yaşındaki Filistinli çocuğa soruşturma

İsrail, İsraillilere taş attığı iddiasıyla 3 yaşındaki Filistinli çocuk hakkında soruşturma başlattı.

29.07.2019 21:35 İsrail'den 3 yaşındaki Filistinli çocuğa soruşturma
İsrail, İsraillilere taş attığı iddiasıyla 3 yaşındaki Filistinli çocuk hakkında soruşturma başlattı. İsrail makamları, "İsraillilere taş attığı" iddiasıyla Kudüs'ün İseviye beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Rabee Elian'a hakkında soruşturma başlatıldığına dair bir mektup gönderdi. İseviye Komitesi üyesi Muhammed Ebu El Humus, İsrail polisinin 3 yaşındaki Kudüslü Elian'a İsrail'e ait askeri bir araca taş attığı bahanesiyle yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verdiğini söyledi. Humus, bu durumu kınayarak, "Bu işgal hükümetinin iflasını gösteriyor" dedi.
(İHA)

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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