Haberler » Güncel » İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi - Haber

İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasının protesto edilmesi Gösteriye katılan Ürdünlülerin bayraklar ve pankartlar taşıyarak sloganlar atması Göstericilerin El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürümesi İslami Çalışma...

03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'in 'deki doğal gaz sahalarından 'e gaz akışının başlamasının protesto edilmesi
Gösteriye katılan Ürdünlülerin bayraklar ve pankartlar taşıyarak sloganlar atması
Göstericilerin El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürümesi
İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile'nin açıklamaları Ürdünlüler, İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.
Ürdün'deki farklı grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile, Milletvekili Suud Ebu Mahfuz, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) eski yöneticilerinden Salim el-Felahat'ın yanı sıra çok sayıda Ürdünlü katıldı.
Eylemciler, İsrail-Ürdün arasındaki doğal gaz anlaşmasını eleştiren pankartlar taşıdı, sloganlar attı.
Akayile, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Rezzaz başkanlığındaki hükümetten güvenoyunun çekilmesi yönünde meclise sunulan önergeye işaret ederek, söz konusu önergenin halen mecliste olduğunu, İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşmasının feshedilmemesi halinde önergenin aktif hale getirileceğini söyledi.
İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi

Akdeniz, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:17   Adıyaman anne ve oğlu kazada yaralandı - Haber
17:17   Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var" - Haber
17:16   Katar: Ebu Gayt'ın açıklaması üye devletlerin aldığı kararla çelişiyor - Haber
17:16   Bafra'da zabıta ekipleri berberleri denetledi - Haber
17:11   İşçinin yanma anı kameralara böyle yansıdı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:18:37