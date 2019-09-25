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İsrail'den Filistin Kadınlar Komitesi Birliği El-Halil ofisine baskın

Stockholm Filistin Grubu, İsrail askerlerinin, Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin (UPWC) El-Halil kentindeki ofisini basarak içerideki bazı eşyalara el koyduğunu duyurdu.

25.09.2019 02:36İsrail'den Filistin Kadınlar Komitesi Birliği El-Halil ofisine baskın
Stockholm Filistin Grubu, İsrail askerlerinin, Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin (UPWC) El-Halil kentindeki ofisini basarak içerideki bazı eşyalara el koyduğunu duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu Stockholm Filistin Grubundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin El-Halil kentindeki ofisine baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını, İsveç'in Göteborg kentinde hafta sonu Filistin Kadınlar Komitesi Birliğinin gerçekleştirdiği ve bin 100 kişinin katıldığı "Barış Yarışı" eyleminden sonra düzenlediğine dikkat çekildi.
İsrail askerlerinin baskında ofisteki yazıcı, dizüstü bilgisayar ve fotoğrafların da dahil olduğu bazı eşyalara el koyduğu ifade edilen açıklamada, bu tür baskınların Filistin sivil toplum örgütlerine yönelik süregelen ve sistematik saldırıların bir parçası olduğu savunuldu.

Stockholm, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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