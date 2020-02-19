Haberler » Güncel » İsrail'den Filistinli tutukluların yaşam imkanlarına kısıtlama - Haber

İsrail'den Filistinli tutukluların yaşam imkanlarına kısıtlama

İsrail makamları, Filistinli tutukluların cezaevlerindeki günlük yaşamlarına yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

19.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:52İsrail'den Filistinli tutukluların yaşam imkanlarına kısıtlama
makamları, Filistinli tutukluların cezaevlerindeki günlük yaşamlarına yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin (ŞABAS-IPS) yeni uygulamalarla, Filistinli tutukluların uzun yıllardır verdikleri mücadeleyle elde ettikleri birçok kazanımı ortadan kaldırmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, ŞABAS'ın bu kapsamda koğuşlarda izlenebilen televizyon kanal sayısını azalttığı, tutuklu başına günlük ekmek adedini düşürdüğü ve koğuşlarda yemek yapmak için kullanılan ocaklara el koyduğu ifade edildi.
ŞABAS'ın cezaevi kantinlerinde bulunan birçok ürüne de yasak getirdiği belirtilen açıklamada, İsrail makamlarının bu yeni uygulamaları kınandı.
ŞABAS, daha önce de koğuşlara kamera yerleştirmiş, birçok tutukluyu başka cezaevlerine nakletmiş ve tutuklulara yönelik baskılar uygulamıştı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u da çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:08:57