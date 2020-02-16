Haberler » Güncel » İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı - Haber

İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

16.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:14İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı
, 'de Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti.
Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerine Gazze tarafından iki adet roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 10:24:19