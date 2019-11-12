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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

12.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:42İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü
ordusunun abluka altındaki Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunca düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi ile yaralıların Gazze'deki Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Yaşamını yitiren Filistinlinin kimliği ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de İslami Cihad Hareketi üyelerinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca sabah saatlerinden bu yana Gazze'den İsrail tarafına yaklaşık 50 roket atıldığı, bu roketlerden 20'sinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Gerginlik tırmanıyor
İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.
Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.
Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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