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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 11 ölü, 50 yaralı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

13.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:15İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 11 ölü, 50 yaralı
ordusunun abluka altındaki Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçaklarının sabah erken saatlerde Gazze'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükselirken, yaralı sayısının ise 50 olduğu bildirildi.
Filistinli gruplar bu sabah saldırılara karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle siren sesleri duyuldu. İsrail'in saldırılarını kınayan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunarak, "İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli" dedi.
İsrail ordusunun dün sabah Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırı sonucu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata ve eşi hayatını kaybetmişti. Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı. İsrail, roket saldırısı nedeniyle Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede olağanüstü hal ilan etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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