İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail
savaş uçakları, Gazze
'nin güneyindeki Filistin
direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Han
Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze'den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı. - GAZZE
Gazze, İsrail, 3. Sayfa
Kaynak: İHA