Haberler» Güncel» Haber

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

28.08.2019 23:20 İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktanın orduya ait hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hava saldırısının, Gazze'den akşam saatlerinde İsrail topraklarına atıldığı ancak Gazze tarafına düştüğü belirtilen rokete yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi.
Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, saldırıda Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Hamas'ın askeri kanadı Kassam'a ait gözlem noktası hedef alındı.
İsrail saldırısında herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:19   Antalya alanya'da makilik ve çalılık alanda yangın
00:19   ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması - WASHINGTON
00:15   Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı
00:14   Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
00:12   Hatay freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti 12 yaralı
00:10   Didim Barış Festivali programı belli oldu
00:10   Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı