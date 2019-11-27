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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

27.11.2019 02:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:18İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
savaş uçakları 'de 'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen bir noktaya peş peşe 6 saldırı düzenledi.
Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını duyurmuştu.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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