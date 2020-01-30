Haberler » Güncel » İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Haber

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki tarım arazilerine hava saldırısı düzenledi.

30.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:12İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ordusu, Şeridi'nin güneyindeki tarım arazilerine hava saldırısı düzenledi.
İsrail'e ait uçak ve tanklar, güneydeki Refah kentinin doğusunda kalan tarım arazileri ile Filistinli gruplara ait mevzileri hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bazı mevzileri uçak ve tanklarla hedef aldıklarını" belirtti.
İsrailli sözcü, "bu saldırıların, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılması ve sınırdaki İsrail gözetleme kulesine ateş açılmasına karşılık düzenlendiğini" ifade etti.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:57:39