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İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'den fırlatıldığını iddia ettiği 5 roketi bahane ederek hava ve topçu saldırısı düzenledi.

07.09.2019 09:40
İsrail ordusu, Gazze'den fırlatıldığını iddia ettiği 5 roketi bahane ederek hava ve topçu saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava ve topçu saldırıları düzenledi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırmasının nedeninin Gazze'den İsrail'e atılan 5 füze olduğu ileri sürüldü. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'deki direniş gruplarına ait 4 askeri noktayı hedef aldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.
Dün Gazze-İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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