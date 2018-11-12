12 Kasım 2018, 19:42
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İsrail'den Gazze'ye Karşı Saldırı- İki Filistinli Hayatını Kaybetti

- İsrail'den Gazze'ye karşı saldırı İki Filistinli hayatını kaybettiGAZZE - İsrail güçleri tarafından Gazze'nin füze atışlarına karşılık düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

- İsrail'den Gazze'ye karşı saldırı
İki Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail güçleri tarafından Gazze'nin füze atışlarına karşılık düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atılmasının ardından, İsrail de Gazze'ye saldırdı. İsrail'den Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada 10 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail,Gazze
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:42