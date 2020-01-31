Haberler » Güncel » İsrail'den Gazze'ye tank atışı - Haber

İsrail'den Gazze'ye tank atışı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:24İsrail'den Gazze'ye tank atışı
ordusu, abluka altındaki Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den İsrail tarafına atılan 3 havan topundan biri, hava savunma sistemi tarafından imha edildi.
İsrail, havan toplarına karşılık, tank atışıyla Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.
Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde üç roket atıldığı ve patlayıcı taşıyan balonların gönderildiği gerekçesiyle de Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:58:03