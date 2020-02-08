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İsrail'den Gazze'ye tank atışı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı tank atışıyla vurdu.

08.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:42İsrail'den Gazze'ye tank atışı
ordusu, abluka altındaki Şeridi'nden topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı tank atışıyla vurdu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldı.
Roket yerleşim yerlerinin dışına düşerken mal ve can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, misilleme olarak tank atışıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı vurdu.
Filistin makamlarından İsrail saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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