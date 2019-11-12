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İsrail'den Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı

İsrail, Filistinli balıkçıların Gazze Şeridi açıklarında avlanmasını yasakladı.

12.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:50İsrail'den Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı
, Filistinli balıkçıların Şeridi açıklarında avlanmasını yasakladı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze denizini tümüyle kapattığını tarafımıza bildirdi." dedi.
Ayaş, kendilerine ulaşan bilgiye göre, yeni bir duyuruya kadar Gazze denizinin avlanmaya kapalı olacağını aktardı.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Filistin, İsrail, Gazze, Ayaş, Güncel

Kaynak: AA

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