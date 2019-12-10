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İsrail'den İran'a askerî harekât tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için askeri harekat düzenleme tehdidinde bulundu.

10.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:36İsrail'den İran'a askerî harekât tehdidi
Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 'ın nükleer silah edinmesini engellemek için askeri harekat düzenleme tehdidinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğiz. Eğer askeri müdahale son seçenekse onu da yaparız." ifadelerini kullandı.
İran'daki gösterilere işaret eden Katz, İsrail'in "aciz" olmadığını iddia ederek, "İsrail, Ayetullah rejimi tarafından katledilen çaresiz göstericilere benzemez." cümlesine yer verdi.
Katz, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada da İran'la mücadele için ABD liderliğinde Batı-Arap askeri ittifakı kurulması çağrısında bulunmuştu.
İsrail daha önce de defalarca İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti. ABD'nin son yaptırımlarından duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren İsrailli yetkililer, Tahran'a yaptırım kararı almayan birçok Avrupa ülkesine karşı ise tavır almıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, İran, Güncel

Kaynak: AA

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