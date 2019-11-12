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İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikast

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata, İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.

12.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:12İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikast
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seriyyeleri'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata, 'in 'de bir eve düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Askeri Meclisi üyesi Komutan Baha Ebu'l-Ata ve eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Filistinli gruplar İsrail'in saldırısına yanıt olarak İsrail başkenti Tel Aviv dahil çok sayıda bölgeye en az 35 füze attı. Gazze'den yapılan saldırı nedeniyle İsrail'de siren sesleri duyuldu. İsrail basını, Gazze'den yapılan saldırılarda 10 İsraillin yaralandığını ifade etti. - GAZZE

İsrail, Kudüs, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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