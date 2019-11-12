Haberler » Güncel » - İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikast - Haber

- İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikast

- İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikastGAZZE - Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata, İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.

12.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:22
- 'den İslami Cihad'ın komutanına suikast
GAZZE - Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seriyyeleri'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata, İsrail'in 'de bir eve düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Askeri Meclisi üyesi Komutan Baha Ebu'l-Ata ve eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Filistinli gruplar İsrail'in saldırısına yanıt olarak İsrail başkenti Tel Aviv dahil çok sayıda bölgeye en az 35 füze attı. Gazze'den yapılan saldırı nedeniyle İsrail'de siren sesleri duyuldu. İsrail basını, Gazze'den yapılan saldırılarda 10 İsraillin yaralandığını ifade etti.
- İsrail'den İslami Cihad'ın komutanına suikast

İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:52 Karı koca, emanet 100'ün üzerinde köpeğe gözü gibi bakıyor
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:51 Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret
10:55 Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi
10:55 Başakşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı.. şüphelinin kaçış anı kamerada
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
09:59 Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:58:16