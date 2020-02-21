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İsrail'den karantinaya uymayanlara hapis cezası | Koronavirüs salgınında son durum

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde en az 76 bin 700 kişiye bulaştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 247'e ulaştı.

21.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:07İsrail'den karantinaya uymayanlara hapis cezası | Koronavirüs salgınında son durum
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde en az 76 bin 700 kişiye bulaştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 247'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta Kovid-19 karantinası altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, halktan karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığına ihbar etmelerini istedi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Wuhan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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