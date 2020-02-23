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İsrail'den korona virüsü yasağı

İsrail hükümeti son 14 gün içinde Japonya veya Güney Kore'de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

23.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:20İsrail'den korona virüsü yasağı
hükümeti son 14 gün içinde veya Güney Kore'de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, İsrail'de de endişeye neden oldu. İsrail hükümeti son 14 gün içinde Japonya veya Güney Kore'de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Yasağın resmi olarak Pazartesi günü yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Ayrıca dün Kore Havayolları ile İsrail'e gelen turistlerin ülkeye girişlerinin reddedildiği ve yolcuların aynı uçakla Güney Kore'ye döndükleri kaydedildi.

Güney Koreli turistlerle temas edenler gözetim altında

Korona virüsü riski nedeniyle Japonya'da karantina altında tutulan gemiden tahliye edilen 1 İsrailli'de ülkesine dönüşünün ardından virüs tespit edilmiş, bu ay bir turla İsrail'i ziyaret eden 9 Koreli'de de ülkelerine döndükten sonra korona virüsüne rastlanmıştı. İsrail hükümetinin Güney Koreli turistlerle temas halinde olan yaklaşık 90 kişiyi de gözetim altında tuttuğu belirtildi. - TOKYO

Güney Kore, Japonya, İsrail, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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