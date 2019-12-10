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İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı

İsrail yönetimi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı.

10.12.2019 03:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 03:06İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı
yönetimi, yönetimine bağlı Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı.
Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi.
İsrail polisi daha önce pek çok defa Gays'ı gözaltına almıştı.

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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